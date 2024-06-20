الخارجية الأميركية: بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولين إسرائيليين لبحث جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولين إسرائيليين لبحث جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى".

وأكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن "الوزير بلينكن، سيلتقي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، في مقر الوزارة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت واشنطن".

وفي مطلع حزيران الحالي، بدأ بلينكن، جولة جديدة في الشرق الأوسط؛ للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذه الجولة، وهي الثامنة له بالمنطقة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وتهدف زياراته إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن، في 31 أيار الماضي. ويكثف بايدن الجهود لوقف الحرب قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.