عبد المسيح: من المفروض على الحكومة والطرف المنغمس بالحرب تحمل مسؤولية خسائر الحرب

أكد النائب أديب عبد المسيح، في حديث عبر الـ"LBCI"، أن "خسائر الحرب ليست ملحوظة بالموازنة العامة ولكن من المفروض على الحكومة والطرف المنغمس بالحرب تحمل المسؤولية".

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