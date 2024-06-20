ذكرت مصادر "الثّنائي الشّيعي" (حزب الله وحركة أمل) لقناة "الجديد"، أنّ "لا خطّة "ب" يناقشُها "حزب الله" مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ولن يناقش أيّة حلول في ظلّ استمرار الحرب في غزة، وليس هناك أيّ اتفاق منجَز مع الأميركيّين باستثناء الموقف اللّبناني الواضح بجهوزيّة تطبيق القرار الدولي1701".
في السّياق، أشارت مصادر سياسيّة لـ"الجديد"، إلى أنّ "تحذير قبرص من استخدام أراضيها لصالح إسرائيل، لن يؤثّر على العلاقات معها، وليس هناك من تخوّف بأن تلعب إسرائيل على وتر تأزيم العلاقات بين لبنان وقبرص، لأنّ الاتحاد الأوروبي يقف خلفها وهو لا يسعى إلى توسعةِ الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"الجديد": لا خطة "ب" يناقشها "حزب الله" مع هوكشتاين ولن يناقش أية حلول بظل استمرار حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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