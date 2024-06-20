الجيش: توقيف 6 أشخاص بجرائم مختلفة في أبي سمرا والحارة البرانية وحي الشراونة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 20 / 6 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي أبي سمرا والحارة البرانية – طرابلس، وأوقفت المواطنين (م.ر.) و(م.ط.) و(ع.ر.) لإقدامهم على إطلاق النار خلال إشكال أدى إلى مقتل مواطن، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف".

كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذوا تدابير أمنية في حي الشراونة – بعلبك، وضبطت بنتيجتها سيارة مسروقة، وأوقفت السوريين (خ.م.) و(ع.ع.) و(ش.م.) لتجولهم من دون أوراق قانونية".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".