أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 20 / 6 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي أبي سمرا والحارة البرانية – طرابلس، وأوقفت المواطنين (م.ر.) و(م.ط.) و(ع.ر.) لإقدامهم على إطلاق النار خلال إشكال أدى إلى مقتل مواطن، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف".
كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذوا تدابير أمنية في حي الشراونة – بعلبك، وضبطت بنتيجتها سيارة مسروقة، وأوقفت السوريين (خ.م.) و(ع.ع.) و(ش.م.) لتجولهم من دون أوراق قانونية".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 6 أشخاص بجرائم مختلفة في أبي سمرا والحارة البرانية وحي الشراونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.