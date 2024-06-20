عميد كلية التربية بالجامعة اللبنانية حدد مواعيد امتحانات مباراة الدخول لشهادة الماستر 1

أعلن عميد كلّيّة التّربية في ​الجامعة اللبنانية​ خليل الجمال، "تحديد مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدّخول لشهادة الماستر- سنة أولى للعام الجامعي 2024-2025، وفقًا للآتي:

1- تجري الامتحانات الخطّيّة في الثّقافة العامّة باللّغتين العربيّة والأجنبيّة يوم الأربعاء الواقع فيه 25 أيلول 2024.

2- تجري الامتحانات الشّفهيّة يومي الخميس والجمعة في 26 و 27 أيلول 2024.

3- تُقدّم الطّلبات إلكترونيًّا ((Online اعتبارًا من يوم الجمعة الواقع فيه 21 حزيران 2024 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 19 أيلول 2024 عبر الرابط الآتي: https://tinyurl.com/master-deanery

4- تُقدّم الطّلبات حضوريًّا في مبنى عمادة كلّيّة التّربية:

من يوم الأربعاء الواقع فيه 3 تمّوز 2024 ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 31 تمّوز 2024 ضمنًا،

من يوم الثّلاثاء الواقع فيه 3 أيلول 2024 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 19 أيلول 2024 ضمنًا،

وذلك أيّام الاثنين والثّلاثاء والأربعاء والخميس من كلّ أسبوع،

من السّاعة 9:00 صباحًا حتى السّاعة 13:00 ظهرًا.

* المستندات المطلوبة:

نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللّبنانيّة - القسم الثّاني - أو ما يعادلها.

نسخة مصدّقة عن الإجازة الجامعيّة في الاختصاص المطلوب.

نسخة مصدّقة عن الإفادة بعلامات الإجازة الجامعيّة.

إفادة معادلة لشهادة الإجازة مُصدّقة من وزارة التّربية والتّعليم العالي - المديريّة العامّة للتّعليم العالي (لخرّيجي الجامعات الخاصّة).

نسختان رسميّتان عن إفادة الخبرة بحسب الشّروط المطلوبة: تُسلّم إحداها لقسم شؤون الطّلاّب عند تقديم الطّلب فيما يتمّ إحضار الأخرى لدى إجراء المقابلة الشفهيّة لتقديمها للّجنة الفاحصة.

إخراج قيد إفراديّ أو صورة مصدّقة عن الهويّة.

صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.

طابع أميريّ بقيمة /20000/ل.ل.

رسم الاشتراك لمباراة الدّخول / 500,000/ل.ل".

كما حدد شروط قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول لشهادة الماستر - سنة أولى في المسارات التخصصية المعتمدة في كلية التربية للعام الجامعي 2024 – 2025 كالآتي: "بناءً على الإعلان رقم 14/ت تاريخ 20/6/2024 (حول مواعيد مباراة الدّخول لشهادة الماستر - سنة أولى في كلّيّة التّربية للعام الجامعيّ 2024 - 2025)،

وبناءً على موافقة مجلس الوحدة في جلسته رقم 8/2024 المنعقدة بتاريخ 20/6/2024،

يُعلن عميد كلّيّة التّربية في الجامعة اللّبنانيّة عن تحديد شروط قبول طلبات مباراة الدّخول لشهادة الماستر - سنة أولى - في كلّيّة التّربية للعام الجامعيّ 2024 - 2025 وفقًا للآتي:

أولاً: لطلاّب شهادة الماستر في المسارات التّعليميّة الآتية:

1- التّعليم المتوسّط والثّانوي:

تعليم الرّياضيّات، تعليم الفيزياء، تعليم الكيمياء، تعليم علوم الحياة، تعليم اللّغة العربيّة وآدابها، تعليم اللّغة الفرنسيّة وآدابها، تعليم اللّغة الانكليزيّة وآدابها، تعليم التّاريخ، تعليم الجغرافيا، تعليم التّربية المدنيّة، تعليم الاجتماع، تعليم الاقتصاد، وتعليم الفلسفة والحضارات:

حيازة إجازة جامعيّة في الاختصاص.

2- تعليم الفرنسيّة الجامعيّة DIFLU:

- حيازة إجازة جامعيّة بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللّغة الفرنسيّة، أو اللّغة الفرنسيّة وآدابها، أو التّرجمة، أو اللّغات الحيّة التّطبيقيّة، أو الهندسة اللّغويّة المقارنة/ مسار تعليم اللّغات.

- حيازة إجازة جامعيّة بمعدّل عامّ دون اﻠ 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللّغة الفرنسيّة، أو اللّغة الفرنسيّة وآدابها، أو التّرجمة، أو اللّغات الحيّة التّطبيقيّة، أو الهندسة اللّغويّة المقارنة/ مسار تعليم اللّغات مع خبرة في القطاع التربويّ لا تقلّ عن سنتين بعد نيل الإجازة.

ثانيًا: لطلاّب شهادة الماستر في المسارات التّربويّة الآتية: إدارة تربويّة، إشراف تربويّ، إرشاد مدرسيّ، تربية خاصّة، إدارة رياضيّة وتكنولوجيا التّربية:

1- الإدارة التّربويّة والإشراف التّربويّ:

- حيازة إجازة جامعيّة في التّربية بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 65/100.

- او حيازة إجازة جامعيّة في التّربية بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 60/100 (أي يتراوح بين 60/100 و 64.9/100) مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن سنتين بعد نيل الإجازة او حيازة إجازة جامعيّة في التّربية بمعدّل عامّ دون اﻠ 60/100 مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

- او حيازة إجازة جامعيّة في أيّ اختصاص آخر (غير التّربية) بمعدّل عامّ 60/100 وما فوق مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن سنتين بعد نيل الإجازة، أو بمعدّل عامّ دون اﻠ 60/100 مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

2- إرشاد مدرسيّ:

- حيازة إجازة جامعيّة في التّربية أو في علم النّفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 65/100.أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية أو في علم النّفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 60/100 (أي يتراوح بين 60/100 و 64.9/100) مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن سنتين بعد نيل الإجازة.أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية أو في علم النّفس، أو في علم الاجتماع بمعدّل عامّ دون اﻠ 60/100 مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

3- تربية خاصّة:

- حيازة إجازة جامعيّة في التّربية، أو في علم النّفس، أو في تقويم النّطق، أو في العلاج النّفسيّ الحركيّ، أو في العلاج الانشغاليّ بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 65/100.

- أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية، أو في علم النّفس، أو في تقويم النّطق، أو في العلاج النّفسيّ الحركيّ، أو في العلاج الانشغاليّ بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 60/100 (أي يتراوح بين 60/100 و 64.9/100) مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن سنتين بعد نيل الإجازة.

- أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية، أو في علم النّفس، أو في تقويم النّطق، أو في العلاج النّفسيّ الحركيّ، أو في العلاج الانشغاليّ بمعدّل عامّ دون اﻠ 60/100 مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

4- إدارة رياضيّة:

- حيازة إجازة جامعيّة في التّربية البدنيّة والرّياضيّة بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 65/100.

- أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية البدنيّة والرّياضيّة بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 60/100 (أي يتراوح بين 60/100 و 64.9/100) مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن سنتين بعد نيل الإجازة.

- أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية البدنيّة والرّياضيّة بمعدّل عامّ دون اﻠ 60/100 مع خبرة في القطاع التّربويّ لا تقلّ عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

5- تكنولوجيا التّربية:

- حيازة إجازة جامعيّة في التّربية أو علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 65/100.

- أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية أو علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر أو أيّ اختصاص آخر بمعدّل عامّ لا يقلّ عن 60/100 (أي يتراوح بين 60/100 و 64.9/100) مع خبرة في المجال التّربويّ أو التّكنولوجيّ لا تقلّ عن سنتين بعد نيل الإجازة.

- أو حيازة إجازة جامعيّة في التّربية أو علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر أو أيّ اختصاص آخر بمعدّل عامّ دون اﻠ 60/100 مع خبرة في المجال التّربويّ أو التّكنولوجيّ لا تقلّ عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة".