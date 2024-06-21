الخارجية الأميركية عن عدم استبعاد بوتين إرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية: أمر مقلق جدًا

أكّد المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ماثيو ميلر (Matthew Miller)، في تصريح صحافي، تعليقًا على عدم استبعاد الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ إرسال أسلحة إلى ​كوريا الشمالية​، أنّه "أمر مقلق جدًّا، قد يؤدّي إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية"، مشيرًا إلى أنّ "بحسب نوع الأسلحة (الّتي قد ترسلها موسكو إلى بيونغ يانغ)، قد ينتهك ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي الّتي أيّدتها روسيا بنفسها".

وكان قد أعلن بوتين خلال زيارته فيتنام، "أنّنا نحتفظ بحقّ إرسال أسلحة إلى مناطق أخرى في العالم، مع أخذ اتفاقاتنا مع كوريا الشمالية في الاعتبار. ولا استبعد هذا الاحتمال". كما حذّر كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالسّلاح، بعدما كشفت سيول أنّها "ستراجع" سياستها الّتي تمنعها من ذلك، ردًّا على توقيع اتفاق دفاعي بين روسيا وكوريا الشّماليّة أمس الأربعاء.