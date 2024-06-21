استطلاع أممي: 80% من الأشخاص يريدون مزيداً من الجهود لحماية المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (د ب أ)

أفاد استطلاع أجرته الأمم المتحدة أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص عبَّروا عن رغبتهم بأن تظهر حكوماتهم مزيداً من الالتزام بشأن حماية المناخ.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، إن 86% عبَّروا عن تأييدهم بأن تضع دولهم خلافاتها الجيوسياسية جانباً، وأن تعمل معاً على حماية المناخ.

وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم يفكرون في أزمة المناخ يومياً أو أسبوعياً على الأقل.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه قد تم طرح 15 سؤالاً على أكثر من 75 ألف شخص في 77 دولة، منها ألمانيا، في الاستطلاع - الذي يعد الأوسع في العالم والثاني من نوعه الذي يركز فقط على تغير المناخ.