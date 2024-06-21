الجزائر توقِف إرهابييْن اثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (د ب أ)

أوقفت وحدات من الجيش الجزائري عنصرين ينتميان للجماعات الإرهابية، خلال عملية عسكرية في محافظة برج باجي مختار جنوبي الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن إرهابيين اثنين سلّما نفسيهما للسلطات العسكرية خلال العملية التي جرت هذا الأسبوع، وحجزت ما لديهما من أسلحة وذخائر.

وذكرت الوزارة أنه كانت بحوزة الإرهابيين سلاحان رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومجموعة معتبرة من الأسلحة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأشارت إلى اعتقال ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما لفت إلى توقيف 28 تاجر مخدرات، وضبط 612 كيلوجراماً و78663 قرص هلوسة.

كما جرى توقيف 161 شخصاً وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثماني بنادق صيد، إلى جانب إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 58 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وجرى توقيف 207 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني الجزائري.