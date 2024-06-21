بوتين يحذر كوريا الجنوبية من مغبة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ كبيرا" إذا زودت أوكرانيا بالأسلحة.

وتابع بوتين اليوم الخميس خلال زيارة إلى فيتنام، قائلا "إذا حدث ذلك فسنتخذ قرارات مماثلة لن تروق للقيادة الحالية لكوريا الجنوبية".

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن شراكة استراتيجية جديدة بين روسيا وكوريا الشمالية تتضمن تعهدا بالدعم المتبادل في حالة تعرض أي من البلدين لهجوم.

وقالت سول إن هذه الالتزامات الأمنية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونج يانج، وأشارت أيضا إلى أنها قد تعيد النظر في سياستها القائمة منذ فترة طويلة بعدم إمداد كييف بالأسلحة.

ووصف بوتين، في مؤتمر صحفي في هانوي اليوم الخميس، مخاوف سول بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال بوتين إن كوريا الجنوبية ليس لديها شيئ تخشي منه لأن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية لن يُطبق إلا إذا تعرضت روسيا أو كوريا الشمالية لهجوم من جانب دولة ثالثة.

وأضاف بوتين "على حد علمي، لا تخطط (كوريا الجنوبية) لأي عدوان" ضد كوريا الشمالية، وهذا يعني أنه "لا داعي للخوف من تعاوننا".

وقال بوتين أيضا إنه لن ينشر أي جنود كوريين شماليين في أوكرانيا.

لكن بوتين هدد بإرسال أسلحة عالية الدقة إلى كوريا الشمالية ردا على إرسال شحنات أسلحة غربية إلى أوكرانيا.