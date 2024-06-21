إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في قرية كفر طحلة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع 4 حالات تسمم غذائي بقرية كفر طحلة بمدينة بنها، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة غذائية وهم "شريف إ ر" 11 سنة، "دعاء م ب" 35 سنة، "رمضان إ ش" 7 سنوات، "إكرامي ر ش 33 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية كفر طحلة بمدينة بنها، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.