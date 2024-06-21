الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلًا وارتفاع بنسبة الرطوبة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة يستمرّ على ​لبنان​ وبشكل خاص المناطق السّاحليّة، بينما يخفّ تأثيرها عن المناطق الجبليّة والدّاخليّة، مع بقاء ​درجات الحرارة​ فوق معدّلاتها، ومن المتوقّع أن تتلطّف الأجواء نسبيًّا يومَي السّبت والأحد؛ بسبب تأثير منخفض جوّي محدود الفعاليّة متمركز شمال مصر".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "خطر التعرّض لأشعة الشّمس في ساعات الذّروة، ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة والدّاخليّة، وكذلك عدم ترك الأطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السّيّارات المقفلة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع استقرار بدرجات الحرارة على السّاحل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة ممّا يزيد الشّعور بالحر ، بينما تنخفض على الجبال وفي الدّاخل حيث تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة؛ كما يتكوّن الضّباب الكثيف أحيانًا على المرتفعات".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل وتبقى فوق معدّلاتها ، ودون تعديل يُذكر على السّاحل، وتنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً شمال وجنوب البلاد، مع استمرار ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل ودون تعديل يُذكر على الجبال وفي الدّاخل، وبقاء ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرّذاذ بشكل متفرّق على المرتفعات الشّماليّة خلال اللّيل؛ وتنشط الرّياح أحيانًا".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم جزئيًّا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتنشط الرّياح أحيانًا، ويتوقّع تساقط رذاذ على المرتفعات الشّماليّة خلال ساعات الصّباح الأولى".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".