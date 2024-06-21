الحكومة الروسية خصصت 57 مليون روبل لإيواء لاجئين من قطاع غزة

كشفت الحكومة الروسية، أنّه "تمّ تخصيص مبلغ 57,616 مليون روبل من صندوق الاحتياطي الحكومي الرّوسي، لوزارة الطوارئ الروسية عام 2024، من أجل توفير تحويلات ماليّة إلى ميزانيّات الكيانات الرّوسيّة، وضمان استقبال مواطني روسيا والمواطنين الأجانب الّذين تمّ إجلاؤهم من دولة فلسطين". وستقوم وزارة الطّوارئ بتوزيع هذه الأموال على المناطق الّتي استقبلت اللاجئين.
وحتّى الآن، وصل أكثر من ألف لاجئ إلى روسيا منذ 12 تشرين الثّاني الماضي. وقد حصل 62 فلسطينيًّا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان في شهر كانون الأوّل الماضي، على جوازات سفر روسيّة.
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