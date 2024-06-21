مقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون شرق غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 8 مواطنين وإصابة آخرين، في غارة شنّها الطّيران الحربي الإسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة ​غزة​، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة".

وأشارت إلى "تعرُّض حي الزيتون وأحياء عدّة في مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيليّة، أسفرت عن وقوع عدد من الضّحايا والجرحى. كما أُصيب عدد من المواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، بعد استهدافهم من طائرات إسرائيليّة مسيّرة:.

وقد ارتفع عدد الضّحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى 37431 قتيلًا أغلبيّتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحًا، في حصيلة غير نهائيّة.