المجلس الأعلى للدفاع الروماني قرر إرسال منظومة صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا

أعلن المجلس الأعلى للدّفاع الوطني الرّوماني، أنّ "بالنّظر للتّدهور الكبير في الوضع الأمني في ​أوكرانيا​، قرّر أعضاء المجلس تقديم منظومة باتريوت إلى أوكرانيا، بتنسيق وثيق مع دول حلف شمال الأطلسي (النّاتو)".

وأوضح في بيان، أنّ القرار اتُخذ "شرط أن تواصل بلادنا المفاوضات مع دول الحلف، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، بهدف الحصول على نظام مماثل أو معادل" لحماية مجالها الجوّي.

ورحّب الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح، بـ"الدّعم المستند إلى مبادئ" من ​رومانيا​، مشيرًا إلى أنّ "هذه المساهمة الحاسمة ستعزّز درعنا الجويّة، وتساعدنا على حماية شعبنا والبنى التحتيّة الحيويّة بشكل أفضل من الإرهاب الجوّي الرّوسي".

بدوره، رحّب الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ بقرار رومانيا تسليم أوكرانيا منظومة صواريخ باتريوت "الّتي هناك حاجة ماسّة إليها".