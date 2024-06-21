شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التحالف الوطنى قدم جهود إغاثة لدعم الأشقاء منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى، لعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة، ليصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج، متابعا :" فلم يدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية لدعم الشعب الفلسطيني".

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطني قدم جهود إغاثة لدعم الأشقاء فى فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة فى السودان.

وأشار إلى أن التحالف نظم عدد من القوافل التي تضم المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني .

جدير بالذكر أن مصر كانت في مقدمة الدول المساهمين لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يُعد أحد أذرع الدولة المصرية في تقديم الإغاثة والدعم لسكان غزة.