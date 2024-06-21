البنتاغون: إعادة تثبيت الرصيف الموقت قبالة غزة واستئناف تسليم المساعدات

أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر، أنّ جنودًا أميركيّين "أعادوا تثبيت الرّصيف الموقّت المتّصل بشاطئ غزة"، مشيرًا إلى أنّ قوّات إسرائيليّة ساعدت في هذه العمليّة، حتّى لا يكون هناك جنود أميركيّون على الأراضي الفلسطينيّة. وأوضح أنّ عمليّات تسليم المساعدات استؤنفت خلال اللّيل، ليصل إجمالي المساعدات الّتي تمّ تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرّصيف إلى أكثر من 4100 طن.
وكان قد أنجز الجيش الأميركي بناء هذا الرّصيف العائم في منتصف شهر أيّار الماضي، لكنّه اضطرّ لنقله في نهاية الشّهر نفسه إلى ميناء أشدود لإصلاحه، بعد تضرّره جرّاء عاصفة. وبعد إصلاحه، أُعيد تثبيته قبالة غزة.
يُذكر أنّ الرّئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن في آذار الماضي، أنّه أمر بإنشاء الرّصيف لزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، بعد أن دمّرته الحرب الّتي بدأت في 7 تشرين الأوّل 2023.
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