استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء يوم الخميس، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمال القطاع.



وتعرض حي الزيتون وعدة أحياء في مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأصيب عدد من الأشخاص في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال المسيرة.

وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت أرضا جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال للمناطق الشرقية في المدينة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من عائلة الراعي، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفه الاحتلال قبل يومين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 85653 جريحا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم وارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في القطاع منذ بداية الحرب إلى 152 شهيدا.