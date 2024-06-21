عدد الأسئلة 46 سؤالًا.. ما مواصفة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة استعدادا لأداء الاختبارات في المادة يوم 29 يونيو 2024.

ووفقا للوزارة، فإن عدد الأسئلة في مادة التاريخ 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

وبحسب الوزارة، فإن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس مستويات الطلاب المختلفة، إذ أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة وبلا صعوبة، و30% من الأسئلة المستويات العقلية العليا.

كما تكون الأسئلة خالية من التعقيدات وإجاباتها تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق، وكل سؤال اختيار من متعدد يتضمن 4 بدائل للإجابة منها بديل واحد صحيح، وفقا لما ذكرته الوزارة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق في المواد الدراسية الأساسية السبت المقبل 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

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