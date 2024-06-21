6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، أمس، إن هناك أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأضاف الجهاز في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2000 أن من بين اللاجئين الفلسطينيين هناك 2.5 مليون لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الجهاز في بيانه أن «نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 40 في المئة من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا نحو 8 في المئة و10 في المئة على التوالي».

وأضاف البيان «تمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 حسب تعريف «الأونروا» ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلاً».

وأُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الرحيل أو ترك مدنهم وقراهم في عام 1948 وأصبحوا لاجئين في وطنهم وفي بلدان أخرى.

وقدّر جهاز الإحصاء في بيانه القتلى الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى أمس، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها بأكثر من 136 ألفاً.

وأشار إلى مقتل أكثر من 37500 شخص خلال الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، منهم أكثر من 15162 طفلاً.

ولفت البيان إلى نزوح ما يقارب الـ 2 مليون شخص داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم.

وتناول البيان أوضاع البطالة بين الفلسطينيين وقال إنها «قفزت إلى مستويات غير مسبوقة».

وأضاف البيان أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 75 في المئة في الربع الرابع 2023 مقابل 46 في المئة في الربع الثالث من عام 2023 مما يعني فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحرب.