كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي بسبب الاتفاق مع نظيرتها الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها استدعت السفير الروسي احتجاجا على اتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية تم توقيعه في بيونجيانج هذا الأسبوع.

ووفق لوكالة "رويترز"، فقد رأى شاهد من رويترز السفير وهو يدخل مبنى الوزارة بعد ظهر الجمعة بحسب توقيت كوريا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن النائب الأول لوزير الخارجية كيم هونج كيون نقل موقف سيول بشأن الاتفاقية والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية إلى جورجي زينوفييف، كبير المبعوثين الروس إلى سيول.

وقال كيم لزينوفييف إن الدعم العسكري الروسي لكوريا الشمالية يضر بأمن كوريا الجنوبية وسيكون له حتما "تأثير سلبي" على العلاقات بين سيول وموسكو.

كما حث روسيا على "التصرف بمسؤولية"، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، إن وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أدانوا المعاهدة ووصفوها بأنها تهديد خطير للسلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت وزارة الخارجية إن الرجلين ناقشا في مكالمة هاتفية أمس الخميس سبل الرد على القمة بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون واتفقا على مراقبة الوضع عن قرب.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم ردود كوريا الجنوبية على التهديدات الأمنية، وبموجب الاتفاقية، قالت موسكو وبيونغ يانغ إن كل دولة ستقدم مساعدة عسكرية فورية إذا واجهت أي منهما عدوانًا مسلحًا.

وقال تشو إن أي تعاون للمساعدة في تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقا للبيان.

ونقلت الوزارة عن بلينكن قوله إن الولايات المتحدة ستدرس سبلا مختلفة للرد على التهديد الذي تشكله روسيا وكوريا الشمالية على السلام والاستقرار الدوليين.

وتحدث تشو أيضا هاتفيا مع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء المعاهدة بين موسكو وبيونغ يانغ، بحسب الوزارة.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشانغ هو جين أمس إن سيول ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة ردا على الاتفاقية التاريخية.