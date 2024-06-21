شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للتحالف الوطنى فى شمال سيناء وقنا خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بشمال سيناء حفلا غنائيا يتضمن الأغاني البدوية التراثية والدبكة السيناوى، ومعرض للمنتجات السيناوية التراثية على شاطئ العريش وذلك لإدخال البهجة على قلوب الأسر السيناوية.

لاقى الحفل استحسان جميع الحضور والذين عبروا عن امتنانهم لما تقدمه أمانة التحالف الوطني في شمال سيناء من أجل اسعادهم.

وعلى جانب آخر، نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة قنا، بالتعاون مع مؤسسة "ريدك" للتنمية المستدامة، حفلًا شعبيًا ضخمًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك إيمانًا منها بأهمية نشر البهجة والفرح بين أهالي المحافظة في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة من الأغاني التراثية الصعيدية، وعروضًا ترفيهية شيقة، وألعابًا ممتعة للأطفال، وذلك بهدف إدخال البهجة على قلوبهم وإسعادهم في هذه المناسبة السعيدة.

وقد لاقى الحفل استحسانًا كبيرًا من جميع الحاضرين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة قنا على جهودها المتواصلة في خدمة المجتمع القنائي، وتنظيمها لمثل هذه الفعاليات التي تُساهم في نشر البهجة والسعادة بين أهالي المحافظة.