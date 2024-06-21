رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني نبه عبر "النشرة" من خطر الحرائق: رفعنا الجهوزية وعلى المواطنين التقيّد بالإرشادات

يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها خاصة في المناطق الداخلية بحدود الـ 10 درجات، وفي هذا الاطار عمم الدفاع المدني اليوم نشرة عن احتمال حرائق الغابات التي تظهر مدى خطر نشوب الحرائق في المناطق.

ولمزيد من التفاصيل تواصلت "النشرة" مع رئيس قسم التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني نبيل صالحاني، الذي أكد أن "المديرية العامة للدفاع المدني بدأت باصدار التوجهيات والخرائط مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، والخرائط اليوم ليست مستجدة، وهي تحدّد المناطق المعرضة لخطر الحرائق".

وكشف صالحاني أن "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أصدر قبل شهر مذكرة برفع الجهوزية"، مؤكدًا انه "نعمل بالامكانيات المتاحة وحتى الآن تمكنا من القيام بواجباتنا على أكمل وجه"، داعيا المواطنين الى التقيد بالارشادات الصادرة لأنها تجنبنا خطر الحرائق، خصوصا ان الحرارة المرتفعة تساهم بتمدد الحرائق ولكنها ليست سببا في اندلاعها"، موضحا أن "معظم الحرائق ليست لاسباب طبيعية بل هي نتيجة أخطاء بشرية عن قصد أو غير قصد".