غرفة التحكم المروري طلبت من السائقين توخي الحذر داخل نفق العدلية بسبب استمرار الاشغال

طلبت غرفة التحكم المروري من "السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة"، مشيرة الى ان "وحركة المرور طبيعية".

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