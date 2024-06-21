استقرار في سعر صفيحتي البنزين وقارورة الغاز وارتفاع سعر المازوت 12 الف ليرة

استقرّ سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان كما سعر الغاز، اما سعر المازوت ارتفع 12 الف ليرة لبنانية. وقد أصبحت الأسعار كالآتي: - البنزين 95 أوكتان: 1585.000 ليرة - البنزين 98 أوكتان: 1625.000 ليرة - المازوت: 1440.000 ليرة - الغاز: 821.000 ليرة.

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