تقرير لشركة "هينلي آند بارتنرز": إسرائيل تخرج من قائمة الدول الجاذبة للثروات الخاصة

نقلت منصة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير هجرة الثروات الخاصة للعام 2024 الصادر عن شركة الاستشارات الاستثمارية "هينلي آند بارتنرز" أنّ عدد المهاجرين الأثرياء الذين يغادرون إسرائيل يفوق عدد أولئك المصممين على البقاء، وذلك للمرّة الأولى منذ عقود.

ووفقًا للمنصة نفسها فإنّ خروج إسرائيل من قائمة "هينلي اند بارتنرز" التي تتضمن الدول العشرين التي تجذب الثروات الخاصة، وهو خروج كبير عن المركز 12 الذي حققته العام الماضي، عندما شهدت إسرائيل تدفقًا صافيًا لـ 600 شخص ثري.

يأتي هذا التقرير ليسلّط الضوء على التراجع الكبير لإسرائيل هذا العام بعد أن كانت مصنّفة بين الوجهات العشر الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين لعدة عقود.