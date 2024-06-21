البيت الابيض: واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية

أفاد مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، بأن "واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية والحد من التسلح دون ربطها بالنزاع الأوكراني".

واوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة "سبوتنيك"، أننا "ما زلنا منفتحين على التحدث مع روسيا فيما يتعلق بالمخاطر النووية والحد من التسلح"، مشيرا الى أن "البيت الأبيض لم يربط أبدًا هذه المناقشات بالصراع في أوكرانيا".

ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، فإن "الولايات المتحدة مستعدة أيضًا للمناقشة مع روسيا ليس فقط حول المخاطر النووية، ولكن أيضًا شكل الاتفاق الذي سيخلف معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأميركية (ستارت)، وقد أبلغت روسيا استعدادها في مناسبات عديدة".

في الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى أن "مقترحات واشنطن رُفضت بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا".