ترامب: لن أرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وقال ترامب في حديث لقناة All-In Podcast على "يوتيوب"، يوم الخميس: "نعم، أضمن أنني لن أقوم بذلك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان بوسعه أن يضمن عدم إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا.

واعتبر أن الأحاديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو هي التي أدت إلى النزاع مع روسيا. وقال: "منذ 20 عاما كنت أسمع أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، فهذا سيكون مشكلة حقيقية بالنسبة لروسيا. وكنت أسمع ذلك منذ فترة طويلة وأعتقد أن الحرب بدأت لهذا السبب بالذات".

وأضاف أن بايدن "قال العديد من الأمور غير الصحيحة"، بما في ذلك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق حول أن بوسعه تسوية النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة"، وأن لديه خطة للسلام.