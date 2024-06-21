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أشعلوا النار بالقرب من منزل رئيس الوزراء .. مظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين تصل لمنزل نتنتياهو

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الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن أهالي الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة أشعلوا النار بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قالت إن المئات تظاهروا ضد حكومة الإسرائيلية بالقرب من مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المتظاهرين وجهوا خلال المظاهرة انتقادات حادة لسلوك الحكومة بسبب الترويج لقانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.

وتابعت الصحيفة، أن المتظاهرون قاموا بسكب الطلاء الأحمر على الطريق ويهتفون "دمنا لا تذهب هدرا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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