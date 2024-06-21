السيسي يوجه بالتنسيق مع السعودية لتسهيل استلام جثامين الحجاج المتوفين

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

ويأتي توجيه الرئيس السيسي، في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية؛ لتسهيل استلام جثـامين المتوفين، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.