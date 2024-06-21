وزير الخارجية الإسباني: نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان وهذا سبب آخر لوقف الحرب في غزة

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، "اننا نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان وهذا سبب آخر لوقف الحرب في غزة"، معتبرا انه "لا يمكن السماح باتساع دائرة العنف في الشرق الأوسط".

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