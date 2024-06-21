افادت وكالة "بلومبرغ"، عن قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر، بأننا "نحتاج إلى مضاعفة حجم قوتنا بسبب تصاعد هجمات الحوثيين، كما اننا ساعدنا 164 سفينة وأسقطنا 12 مسيرة و4 صواريخ حتى الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرغ عن قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر: نحتاج لمضاعفة حجم قوتنا بسبب تصاعد هجمات الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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