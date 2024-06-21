نقل موقع CBS عن مسؤول أميركي تأكيده أن "الاسرائيليين لم يقتربوا بعد من تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حركة حماس"، مشددا على ان "لا يزال هناك مئات المقاتلين وأميال من الأنفاق غير المستكشفة ولا يزال رئيس الحركة يحيى السنوار طليقا".

كانت هذه تفاصيل خبر CBS عن مسؤول أميركي: الإسرائيليون لم يقتربوا بعد من تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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