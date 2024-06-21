الجيش الأوكراني: قصفنا 4 مصافي نفط وأهدافا عسكرية في روسيا

أعلن الجيش الأوكراني انه "قصفنا 4 مصافي نفط وأهدافا عسكرية في روسيا". وفي وقت سابق، أسقطت الدفاعات الروسية 114 مسيرة أوكرانية استهدفت القرم ومناطق غربي روسيا، كما دمر الطيران الحربي الروسي 6 زوارق مسيرة أوكرانية شمال غرب البحر الأسود. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 70 مسيرة فوق القرم والبحر الأسود، و43 فوق إقليم كراسنودار وواحدة فوق مقاطعة فولغوغراد". وأكدت الدفاع الروسية انه "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود دمر الطيران الحربي الروسي 6 زوارق مسيرة أوكرانية".

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