الاحصاء المركزي: ارتفاع اسعار الاستهلاك في ايار 0,02%

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2024 سجل ارتفاعا وقدره 0,02 % بالنسبة لشهر نيسان 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن أيار 2024 بلغ 51,59 %، بالنسبة لشهر أيار من العام 2023".
واشارت الى ان طأما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,47%
ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,83%
ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,66%
ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,06%
ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,27%
ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 3,04 %
ولفتت ادارة الاحصاء الى انه "يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها علىwww.cas.gov.lb".
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