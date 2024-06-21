الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في الحرارة جبلًا وداخلًا واستقرارها ساحلًا

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن "يكون الطقس في لبنان غدا السبت غائمًا جزئيًا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل التي تبقى فوق معدلاتها من دون تعديل يذكر على الساحل ، كما تنشط الرياح أحياناً بخاصة شمال البلاد وجنوبها مع استمرار الضباب الكثيف على المرتفعات".

واشارت الى ان "تأثير الكتل الهوائية الحارة يستمر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ،على ان يخف تأثيرها عن المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بخاصة في الداخل، ومن المتوقع ان تتلطف الأجواء نسبياً اعتباراً من يوم غد السبت بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب قبرص".

وحذّرت "المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية كذلك عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنانن اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ، بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس السبت غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى فوق معدلاتها ، ودون تعديل يذكر على الساحل ، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات".

واضافت ان "طقس الأحد غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الليل وتنشط الرياح أحياناً. والاثنين غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية خلال ساعات الصباح الأولى".