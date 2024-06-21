شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق للطقس شديد الحمل الحراري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت الصين اليوم الجمعة، إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة ظروف الطقس شديد الحمل الحراري الذي يُخيّم على أجزاء واسعة من البلاد.
وأضاف المركز أن هطولات مطرية غزيرة قصيرة المدى تتراوح مناسيبها بين 20 مم إلى أكثر من 50 مم في الساعة ستجتاح أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وخبي وبكين وتيانجين وخنان وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وهوبي وهونان وتشجيانغ وتشونغتشينغ وقويتشو.
عواصف رعدية تجتاح البلادوأفاد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أنه ابتداءً من اليوم وحتى صباح السبت المقبل، ستجتاح العواصف الرعدية والرياح القوية والبَرد، أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وخبي وبكين وتيانجين وخنان وآنهوي وجيانغسو وهوبي وهونان وقويتشو، مع سرعة قصوى للرياح تتراوح ما بين 17.2 إلى 28.4 متر في الثانية.
وأضاف المركز أن هطولات مطرية غزيرة قصيرة المدى تتراوح مناسيبها بين 20 مم إلى أكثر من 50 مم في الساعة ستجتاح أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وخبي وبكين وتيانجين وخنان وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وهوبي وهونان وتشجيانغ وتشونغتشينغ وقويتشو.