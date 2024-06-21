أرمينيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين

اعترفت أرمينيا اليوم رسميًا بدولة فلسطين؛ بهدف المضي قدمًا نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان اليوم: " تأكيدًا على التزام جمهورية أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، فإنها تعترف بدولة فلسطين"، مؤكدة أن يريفان مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وقد دأبت عبر مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم "مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وشددت الخارجية الأرمينية على أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والحرب المستمرة يتطلبان تسوية اليوم، مؤكدة انضمامها إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
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