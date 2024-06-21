جنوب السودان يحث اللاجئين البورونديين والإثيوبيين على العودة إلى ديارهم

ياسر رشاد - القاهرة - ناشدت حكومة جنوب السودان، اللاجئين البورونديين والإثيوبيين، العودة إلى ديارهم في الوقت الذي تتصارع فيه الحكومة مع أزمة اللاجئين.

اللاجئين البورونديين والإثيوبيين

وفي حديثه خلال احتفالات يوم اللاجئ العالمي في مخيم غوروم للاجئين في ضواحي جوبا، قال دوت أكول كول، المدير العام للحماية في مفوضية جنوب السودان لشؤون اللاجئين، إن جنوب السودان يستضيف حوالي 470,000 لاجئ من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وغيرها، وأنه من الصعب على الحكومة إعادة توطينهم.

وقال أكول: "قد لا تكون فرص إعادة التوطين كافية لنا جميعا، لذلك، من الأفضل أن نبحث عن أنشطة أخرى، ونبحث بشكل أفضل عن حلول دائمة أخرى، ويمكنك الاندماج في مجتمعاتنا لأن هناك مجتمعات لا تعاني من مشاكل في مناطقها".

وكشف أن الحكومة ستزيد من تخصيص الأراضي للمناطق المضيفة للاجئين من 15,000 هكتار حاليا إلى 50,000 هكتار لأنشطة سبل عيش اللاجئين.

وشجع أكول اللاجئين من بوروندي وإثيوبيا على التسجيل طوعا للعودة إلى ديارهم لأن بلدانهم مستقرة الآن.

لدينا إثيوبيا، أنيواك الذين هم هنا، لا توجد مشكلة في غامبيلا لدينا البورونديون وما زلنا نريد أن نناقش معهم لأن الحكومة تشجع جميع البورونديين على العودة إلى بلادهم، لذلك، نحن نشجع البورونديين على التقدم وإخبارنا بأنهم يريدون العودة إلى بوروندي ومع ذلك، هذا لا يعني أننا نطارد الناس".

ووفقا لأكول، يكافح جنوب السودان لتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم للاجئين.

من جانبها، قالت جولييت موريكيسوني، نائبة الممثل القطري للمفوضية في جنوب السودان، إنهم يكافحون من أجل تقديم الخدمات للاجئين نتيجة للأزمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأزمة السودانية.

وأضافت موريكيسوني :"المشاكل التي نواجهها هنا في المخيم ليست هنا فحسب ، بل في جميع أنحاء العالم. وكما تعلمون، فإن 20 يونيو هو الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي وأنتم تعرفون العديد من الأزمات في العالم، بما في ذلك ما لدينا الآن في السودان، عندما بدأ هذا المخيم في عام 2010، كان لدينا 2,000 لاجئ، لكننا نتحدث اليوم عن 12,000 أو 13,000 لاجئ، لذلك، فإن الخدمات محدودة بالفعل، ولكن هذا لا يعني أننا نلتزم الصمت. وكما ترون هنا، نواصل طرق أبواب المانحين، وننظر في إمكانية الاستمرار في دعمكم هنا في مخيم اللاجئين، ليس فقط هنا في جنوب السودان ولكن في جميع أنحاء العالم".

وحث موريكييسوني اللاجئين على العمل مع المفوضية والشركاء في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات لاستخدامها في المستقبل عند عودتهم إلى بلادهم.

بعثت رسالة قائلة:"أود أن أعطيكم مثالا على لاجئة عائدة عادت من أوغندا حيث كانت لاجئة وتعلمت كيفية صنع الصابون وعندما عادت، أصبح لديها الآن مجموعة من حوالي 20 امرأة يصنعن ويبيعن الصابون لذلك ، نحن نطرق الأبواب للتأكد من أننا ندعمك وأنت تدعمنا أيضا لدينا جميعا أدمغة ودعونا نفكر جميعا معا لإيجاد حلول حتى لا نجلس في المنزل في انتظار وصول الطعام إلى طاولتنا ماذا يمكننا أن نفعل معا لنكون قادرين على الاعتماد على الذات".