عاجل .. آليات الاحتلال تجرف الأراضي وتحرق المنازل في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر تابعة للمقاومة إن عددًا من الآليات والجرافات توغل خلف مدرسة السكة في منطقة البرازيل في رفح، وخرجت الآليات مقابل شارع حديقة الحيوان وتمركزت به.

وأضافت المصادر أن الآليات قامت بتجريف الاراضي وحرق المنازل خلف المدرسة، والمنازل تابعة لعائله قشطه وشلوف وأبو عون.

الهجوم على منازل المواطنين في قرية يتما

وفي وقت سابق، قام عدد من المستعمرون فجر اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، بالهجوم على منازل المواطنين في قرية يتما، جنوب نابلس، تحت حماية الاحتلال.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا عددا من منازل القرية بالحجارة وحطموا نوافذها، عرف من أصحابها عايد صنوبر، وحاتم قاسم أقرع.

وأضافت المصادر أن المستعمرين حطموا، أيضًا، زجاج عدد من المركبات في القرية.

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين اليوم

يذكر أنه مع مطلع فجر اليوم، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قدورة بمدينة رام الله.

ووفق لـ "وفا"، أفادت مصادر طبية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.

كما نقلت الوكالة الليلة استشهاد 14 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط وشمال قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.