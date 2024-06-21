استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، مجموعة من النصائح المهمة لاغتنام الإجازة في تحسين الصحة النفسية.

وقال "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع "أحمد دياب وعبيدة"، أمير مذيعا برنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإجازة وسيلة للحفاظ على توازن متطلبات الروح واحتياجات الجسد، محذرًا من خطورة قضاء الإجازة في النوم دون بذل أي نشاط أو هواية.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أنه يجب الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والعناية الشخصية، وأن يكون هناك هواية فردية يقوم بها الفرد مع نفسه، بالإضافة إلى هواية جماعية تجمع كل أفراد الأسرة.

وأشار"هندي"، إلى أنه يجب اغتنام الإجازة في ممارسة الرياضة أو ألعاب الذكاء مع أفراد الأسرة، ولا تكون قاصرة على النهي.

وحذر استشاري الصحة النفسية، المواطنين من اكتئاب ما بعد الإجازة أو ما يسمى باكتئاب العيد، وهذه الحالة تصيب النساء أكثر من الرجال، لافتًا إلى أن التخلص من اكتئاب الإجازات يتم من خلال الاستيقاظ بصورة مبكرة.