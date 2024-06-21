طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة بمقدار 3 درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإنه يسود الساعات القادمة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الساعات المقبلة.

وأضافت "الأرصاد"، أن حالة طقس الساعات القادمة تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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