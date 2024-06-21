سول: جنود من كوريا الشمالية يعبرون الحدود للمرة الثالثة في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ)

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن القوات الكورية الشمالية العاملة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، عبرت الحدود لفترة وجيزة إلى الجنوب أمس الخميس قبل أن تعود إلى جانبها إثر إطلاق الجنوب طلقات تحذيرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الجنود الكوريين الشماليين "عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح في الجزء الأوسط من الحدود حوالي الساعة 11 صباح يوم الخميس"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق طلقات تحذيرية، مما دفع الكوريين الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الحادث يبدو عرضيا، مضيفا أن الجنود سرعان ما استأنفوا وظائفهم واستمروا في العمل حتى الليل بعد عودتهم إلى الشمال.

وهذه هو الحادث الثالث من نوعه هذا الشهر بعد حوادث مماثلة شملت مجموعة من 20 إلى 30 جنديا كوريا شماليا عبروا الحدود في مناطق أخرى من القطاع الأوسط يومي 9 و18 حزيران/يونيو على الترتيب. وقالت هيئة الأركان المشتركة في وقت سابق إن كلتا الحالتين يبدو أنهما غير مقصودتين.

وأوضحت يونهاب أن الانتهاكات الحدودية جاءت في الوقت الذي تنشر فيه كوريا الشمالية أعدادا كبيرة من القوات في مناطق الخطوط الأمامية منذ شهر نيسان/أبريل الماضي للقيام بمجموعة من الأنشطة، مثل زرع الألغام وإقامة جدران يفترض أنها حواجز مضادة للدبابات وتعزيز الطرق.