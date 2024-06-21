بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة.

ويلقي الدكتور محمد العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، خطبة الجمعة حول "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"، ويتلو القرآن الشيخ محمود علي حسن.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: