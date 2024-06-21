شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة النواب: التحالف الوطنى نظم عمل الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني نجح في إعادة هيكلة العمل الخيري من خلال وضع قاعدة بيانات دقيقة تحصر كافة المواطنين الأكثر احتياجا، مما جعل أموال التبرعات تسير في طريقها الصحيح وتوسع قاعدة المستفيدين منها، متابعا: "هذا السر وراء نجاح هذا الكيان الذى يجمع تحت مظلته قرابة 34 كيانا تنمويا وخدميا أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية".

وأكد وكيل لجنة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطني وضع نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية بعيدا عن المنافسة والشو الإعلامي لتكون مصلحة الإنسان في المقام الأول، مؤكدا أن هذا الكيان يواصل ملحمته الإنسانية في الداخل والخارج، على مدار العامين الماضيين لتغير مفهوم وشكل العمل الخيري في مصر.

ونوه الى أن التحالف الوطني نجح على الصعيد العربي المتمثل فى قوافل المساعدات الإنسانية الصحية والغذائية لأشقائنا في غزة.