شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة نحو بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة، في تاريخ مصر حيث عبرت عن إرادة شعبية عارمة لاستعادة الدولة المصرية وبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها ثورة 30 يونيو في مجال بناء الإنسان وترسيخ المشاركة السياسية هي دليل على قدرة الدولة على تحقيق تغيير حقيقي و مستدام وبفضل هذه الجهود، أصبحت مصر اليوم أكثر استقرارا وقوة، وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق لأبنائها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح لـ"الخليج 365" إلي أنه منذ ثورة 30 يونيو وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها الاهتمام ببناء الإنسان المصري على جميع المستويات، وأدركت القيادة السياسية أن الاستثمار في البشر هو أساس أي نهضة حقيقية ومستدامة ومن هنا، جاءت العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التعليم، وتطوير الرعاية الصحية، والنهوض بالثقافة والرياضة بهدف تخريج جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة نجحت خلال 11 عام في التحول لمفهوم بناء الإنسان حيث شهد قطاع الصحة تطورا ملحوظا من خلال بناء المستشفيات وتحديث البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى إطلاق حملات طبية تهدف إلى مكافحة الأمراض المزمنة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كما تم دعم الفنون والثقافة بشكل كبير، من خلال إقامة المهرجانات الثقافية والفنية، وتشجيع الرياضة بمختلف أنواعها و هذا الدعم ساهم في بناء شخصية متكاملة للمواطن المصري، تجمع بين الثقافة واللياقة البدنية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "على الصعيد السياسي، كانت ثورة 30 يونيو محطة مهمة لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية للمواطن المصري لأن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مشاركة فعالة للمواطنين في صنع القرار وقد انعكس هذا الفهم في العديد من الإجراءات والسياسات التي تم تبنيها لتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم، وضمان فصل السلطات، وتحقيق التوازن بين المؤسسات المختلفة كما حرصت الدولة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة، مما أتاح الفرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم بحرية وهذا النهج عزز من الثقة في العملية الديمقراطية ومؤسسات الدولة، علاوة على تجربة الحوار الوطني والتي جرت لأول مرة في تاريخ مصر بهذا الشكل المؤسسي والفعال".

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن ثورة 30 يونيو فتحت المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، من خلال تقديم الدعم لهم في الانتخابات، و تعيينهم في مناصب قيادية، وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب السياسية والحركات المجتمعية كما تم دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتعزيز دورها في مراقبة الأداء الحكومي والمساهمة في صياغة السياسات العامة .

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن ثورة 30 يونيو وضعت اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة، وتحقيق الاستقرار وسط ظروف إقليمية مضطربة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت شهدت مصر طفرة تنموية -غير مسبوقة- بعد القضاء علي الإرهاب ووصلت إلي مرحلة كبيرة من التطور في شتى المجالات من خلال إرادة صادقة ومخلصة وضعت نصب أعينها مصلحة الوطن، ليكتب لمصر ميلاد جديد، وعهد لا يعرف إلا البناء والتنمية والإصلاح.