أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "إذا حصلنا على ما نحتاجه من أسلحة سنحقق النصر بسرعة على حماس وسنردع أي حرب مستقبلية مع حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: إذا حصلنا على ما نحتاجه من أسلحة سنحقق النصر بسرعة على حماس وسنردع أي حرب مستقبلية مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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