النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة يارون بالقرب من مكان التشييع دون تسجيل اصابات

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة يارون بالقرب من مكان التشييع لاحد عناصر حزب الله، مشيرا الى ان "لم يسجل سقوط اصابات".

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