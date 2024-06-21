منظمة الصحة العالمية: الهدنة التكتيكية الاسرائيلية لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية بغزة

أكد مسؤول الأراضي الفلسطينية في منظمة الصحة العالمية، ريتشارد بيببركورن أن "الهدنة التكتيكية اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية".

واشار خلال مؤتمر صحافي روتيني للأمم المتحدة في جنيف، الى اننا " كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".