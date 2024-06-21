أكد مسؤول الأراضي الفلسطينية في منظمة الصحة العالمية، ريتشارد بيببركورن أن "الهدنة التكتيكية اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية".
واشار خلال مؤتمر صحافي روتيني للأمم المتحدة في جنيف، الى اننا " كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: الهدنة التكتيكية الاسرائيلية لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.