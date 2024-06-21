أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن الى ان "إسبانيا شريك مهم لقطر وإحدى أهم وجهات الاستثمار القطري بما في ذلك الطاقة"، مؤكدا انه "تطلع لدخول مزيد من الشركات الإسبانية إلى السوق القطري".
وكشف وزير الخارجية القطري انه "نعمل على عدد من المبادرات الثقافية في إسبانيا من بينها تعليم اللغة العربية".
من جهة اخرى، أكد ان "وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء القطري: وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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