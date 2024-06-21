الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة

رحبت الرئاسة الفلسطينية "بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، "اننا نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان وهذا سبب آخر لوقف الحرب في غزة"، معتبرا انه "لا يمكن السماح باتساع دائرة العنف في الشرق الأوسط".

وأشاد ألباريس بالدور الكبير لدولة قطر في الوساطة لإبرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس، لافتا الى "اننا نواجه تحديات عالمية ونعطي الأولوية للوضع المزري في غزة".

ولفت وزير الخارجية الاسباني الى أنه "يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، كاشفا انه "نعمل على عقد مؤتمر للسلام".